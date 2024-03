Sudan: per l'Unicef il Paese è a rischio carestia, allarme per bambini malnutriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russell ricorda che "questo accade prima dell'annuale stagione di magra che inizierà nelle prossime settimane, quando la situazione della malnutrizione non potrà che peggiorare. Nel 2023, l'Unicef ha registrato un numero record di bambini in cerca di cure salvavita per la malnutrizione acuta grave (Sam) - la forma più letale di malnutrizione - nelle aree a cui l'Unicef e i suoi partner potevano accedere. Tuttavia, nei luoghi meno accessibili, solo il 37 per cento dei circa 120 mila bambini affetti da Sam ha ricevuto le cure salvavita necessarie - la maggior parte di loro prima dello scoppio del conflitto in aprile. Quest'anno, quasi tre quarti degli sconcertanti 3,7 milioni di bambini che hanno bisogno di un supporto nutrizionale urgente vivono in 135 località classificate come difficili da raggiungere. Oltre la metà dei bambini affetti da Sam si trova in Darfur, Khartoum e Kordofan, che comprendono vaste aree in cui l'assistenza deve essere fornita attraverso le linee di conflitto o i confini". (segue) (Res)