Sudan: per l'Unicef il Paese è a rischio carestia, allarme per bambini malnutriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità sono sull'orlo della carestia, racconta Unicef, perché ci viene impedito di raggiungere molti bambini, donne e famiglie in difficoltà. È inaccettabile. Dobbiamo agire ora per incrementare in modo massiccio il lavoro di identificazione dei bambini e delle donne a rischio e per fornire loro alimentazione e cure salvavita, comprese le forniture nutrizionali essenziali, i vaccini e l'acqua potabile. Per fare ciò, è necessario che le parti in conflitto consentano un accesso umanitario rapido, duraturo e senza ostacoli, sia attraverso le linee di conflitto all'interno del Sudan che attraverso i confini con i Paesi confinanti. Il Ciad ha fornito un'ancora di salvezza cruciale alle comunità del Darfur e l'accesso attraverso il suo confine rimane fondamentale, così come l'accesso attraverso il Sud Sudan. "Abbiamo anche bisogno che le reti di telecomunicazione funzionino correttamente per identificare e indirizzare i bambini a rischio e per permettere ai partner umanitari di comunicare i bisogni urgenti. Da parte della comunità internazionale, abbiamo bisogno di una massiccia mobilitazione di risorse entro la fine di marzo, in modo che i partner umanitari possano avere le forniture e le capacità sul campo, in tempo, per limitare l'imminente catastrofe umanitaria. Solo l'Unicef ha urgentemente bisogno di 240 milioni di dollari per la sua risposta di prevenzione della carestia. I bambini non possono aspettare che il mondo decida se è in corso una carestia in Sudan. Hanno urgente bisogno di aiuto in questo momento", conclude Russell. (Res)