India-Giappone: ministro degli Esteri Jaishankar conclude visita a Tokyo con incontro con Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, ha concluso oggi, 9 marzo, la sua visita in Giappone con un incontro con il primo ministro Fumio Kishida, al quale ha trasmesso i saluti dell'omologo Narendra Modi e con cui ha discusso dei più recenti sviluppi del Partenariato strategico e globale tra i due Paesi. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Nuova Delhi in un comunicato. La visita è iniziata lo scorso 7 marzo con il Dialogo strategico India-Giappone che Jaishankar ha co-presieduto con l'omologa Yoko Kamikawa. Si è discusso di scambi politici, investimenti, commercio, infrastrutture, tecnologia, difesa e sicurezza, scambi culturali e umanitari. I due ministri hanno concordato un ulteriore rafforzamento delle relazioni e hanno parlato di cooperazione nel campo dei semiconduttori, delle tecnologie verdi, della difesa, dei pagamenti digitali, della mobilità, della promozione della lingua giapponese in India. (segue) (Inn)