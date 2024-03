Gaza: ministro Esteri Iran, Meta cancella account di ayatollah per censurare voci pro-Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, ha definito un "insulto" la decisione della società statunitense Meta di cancellare in maniera permanente i profili della guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, dalle sue piattaforme Facebook e Instagram. In un'intervista al sito web di informazione con sede a Londra "Middle East Eye", il ministro iraniano ha affermato che le azioni di Meta fanno parte di una più ampia campagna delle piattaforme statunitensi che avrebbe lo scopo di censurare le voci pro-palestinesi. "L'ayatollah Khamenei è il più importante sostenitore del popolo oppresso della Palestina e di Gaza nel mondo, e l'impero della Silicon Valley non può impedire che questa voce raggiunga l'opinione pubblica mondiale", ha detto Amirabdollahian, definendo la sospensione "illegale e non etica", e indicativa del "collasso della moralità e del sistema morale del mondo". "Bloccare gli account dei media della guida suprema della rivoluzione non è solo una violazione della libertà di parola, ma anche un insulto ai suoi milioni di seguaci", ha detto il capo della diplomazia iraniana, aggiungendo: "I motti di libertà di espressione di alcuni occidentali sono slogan vuoti e vistosi, e una copertura per i loro obiettivi politici illegittimi". (segue) (Res)