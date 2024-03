Gaza: ministro Esteri Iran, Meta cancella account di ayatollah per censurare voci pro-Palestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente un mese fa, il 9 febbraio, un portavoce dell’azienda di Mark Zuckerberg aveva riferito all’emittente “Cnn” che Meta aveva cancellato in maniera permanente i profili dell'ayatollah Khamenei da Facebook e Instagram. Secondo il portavoce, i profili avevano violato più volte le linee guida delle piattaforme, che non permettono a organizzazioni o individui di pubblicare messaggi o contenuti relativi a “missioni o atti di violenza”. Questo, aveva aggiunto il portavoce, include messaggi in cui viene “glorificata, sostenuta o rappresentata l’attività di organizzazioni terroristiche”. L'account Instagram di Khamenei - già sospeso nel 2019 e poi ripristinato - aveva oltre 5,1 milioni di follower sulla sua versione in lingua persiana, mentre quello in inglese ne aveva oltre 204 mila. L'anno scorso, Meta aveva suscitato polemiche affermando che avrebbe permesso di pubblicare sulle sue piattaforme il popolare slogan anti-governativo "Morte a Khamenei". (Res)