Pakistan: Asif Ali Zardari eletto presidente per la seconda volta

- Il candidato della coalizione di governo Asif Ali Zardari è il nuovo presidente del Pakistan. Lo ha annunciato il giudice capo dell'Alta corte di Islamabad, Aamer Farooq, al parlamento riunito in seduta comune. Già presidente tra il 2008 e il 2013, Zardari è vedovo dell'ex premier Benazir Bhutto e padre del leader del Partito popolare del Pakistan (Ppp) Bilawal Bhutto Zardari, già ministro degli Esteri. Ha ricevuto 255 voti a favore dall'Assemblea nazionale e dal Senato di Islamabad, 151 voti dall'Assemblea del Sindh, 246 dal Punjab, 17 dal Khyber Pakhtunkhwa e 47 dal Belucistan. Mahmood Khan Achakzai, candidato del Consiglio sunnita unito (Sic) - un’alleanza di partiti musulmani e religiosi di cui fa parte anche il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell'ex premier Imran Khan -, ha ricevuto 119 voti da Assemblea nazionale e Senato, 181 in totale conteggiando anche le assemblee provinciali. Achakzai ha già ammesso ai media la propria sconfitta, definendo "tendenzialmente corretto" lo svolgimento del voto. "La cosa più inusuale di queste elezioni è che per la prima volta non ci sono stati voti venduti o acquistati", ha affermato in conferenza stampa. "Ci sono alcuni in Pakistan che pensano che tutto possa essere acquistato e venduto", ha aggiunto Achakzai esprimendo gratitudine ai dirigenti del Pti per il sostegno. (segue) (Inn)