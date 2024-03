Pakistan: Asif Ali Zardari eletto presidente per la seconda volta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Zardari a presidente del Pakistan giunge dopo il voto dello scorso 8 febbraio, quando i candidati indipendenti, per la maggior parte appartenenti dal Movimento per la giustizia del Pakistan di Khan, hanno conquistato il maggior numero dei seggi nell’Assemblea nazionale, ma la Lega musulmana dell’ex premier Nawaz Sharif è risultata il primo partito e ha raggiunto un accordo col Partito popolare pachistano di Bilawal Bhutto Zardari riguardante sia il governo centrale sia le province. La Lega ha ottenuto l’elezione di Shehbaz Sharif, fratello di Nawaz, come primo ministro mentre il Ppp ha ottenuto che il suo co-presidente (e padre di Bilawal Bhutto) sia il candidato comune come presidente della Repubblica, ruolo che ha già ricoperto in passato. I due partiti, inoltre, si sono accordati sulla divisione di altre cariche: la Lega ha ottenuto il capo del governo del Punjab, la presidenza dell’Assemblea nazionale e la scelta dei governatori provinciali del Sindh e del Belucistan (i governatori sono figure di garanzia). Al Ppp, invece, dovrebbero andare la presidenza del Senato, la camera alta, e la scelta dei governatori del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa. (segue) (Inn)