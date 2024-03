Pakistan: Asif Ali Zardari eletto presidente per la seconda volta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle quattro province si è votato con le stesse modalità (maggioritario uninominale più quote suddivise in proporzione ai voti). Nel Punjab, su 296 collegi (in uno c’è stato un rinvio, anche in questo caso per la morte di un candidato), gli indipendenti sono a quota 138 mentre la Lega Nawaz a 137; segue il Ppp con dieci. Nel Sindh su 130 collegi, la maggioranza, 84, è andata al Ppp. Nel Khyber Pakhtunkhwa sono stati dichiarati i risultati di 113 collegi (in altri due collegi il voto è stato rinviato per la morte di candidati) e 91 sono stati attribuiti agli indipendenti. Nel Belucistan su 51 seggi, undici ciascuno sono stati assegnati al Ppp e a Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (Jui-F) e dieci alla Lega Nawaz. (segue) (Inn)