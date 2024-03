Pakistan: Asif Ali Zardari eletto presidente per la seconda volta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la giustizia del Pakistan ha firmato un accordo col Consiglio sunnita unito per cercare di ottenere parte dei seggi assegnati nell’ambito della ripartizione delle quote proporzionali. La Commissione elettorale ha però deciso che il Sic non può partecipare alla ripartizione perché non ha presentato entro la scadenza prevista, cioè il 24 dicembre scorso, la lista dei candidati eventualmente beneficiari dei seggi riservati. Oltre ai 70 dell’Assemblea nazionale, i seggi riservati nelle province sono 74 nel Punjab (di cui 66 alle donne e otto ai non musulmani); 38 nel Sindh (29 alle donne e nove ai non musulmani); 30 nel Khyber Pakhtunkhwa (26 alle donne e quattro ai non musulmani) e 14 nel Belucistan (undici alle donne e tre ai non musulmani). Su 226 seggi in totale, la Commissione ha finora lasciato in sospeso i 78 relativi al Sic. (Inn)