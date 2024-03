Lazio: assessore Urbanistica, recupero e tutela insediamenti storici arrivano contributi Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta della Regione Lazio la definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ed al recupero degli insediamenti urbani storici, cui seguirà la predisposizione di un apposito bando conformemente ai criteri in tale deliberazione espressi. "Si tratta di un intervento fortemente voluto e sul quale abbiamo lavorato insieme con la nostra direzione regionale in questi mesi, in quanto ritengo rappresenti un sostegno necessario per consentire ai comuni del Lazio la piena e funzionale valorizzazione dei propri insediamenti storici, rappresentativi delle origini e quindi dell’identità dei molteplici territori del Lazio. Le nostre realtà locali possono risorgere solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio e le opere di ammodernamento", dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli (segue) (Com)