Lazio: assessore Urbanistica, recupero e tutela insediamenti storici arrivano contributi Regione (2)

- "Una particolare attenzione, in questa ottica, è stata riservata ai piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai quali è destinato il 64 per cento delle risorse per progetti di importo non superiore a 300.000 euro, mentre le restanti risorse sono destinate ai comuni con popolazione superiore per importi non superiori a 450.000 euro. Tale decisione rappresenta e dimostra la volontà del nostro assessorato e dell’intero Governo Regionale di sostenere concretamente i comuni del Lazio, consapevoli delle difficoltà finanziarie in cui si trovano, dovendo far fronte a molte esigenze e problematiche primarie e giornaliere che impediscono di poter supportare in piena autonomia interventi di riqualificazione necessari per valorizzare un importante patrimonio storico e culturale che riteniamo costituisca una delle peculiarità dei comuni della nostra Regione. Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera Giunta per aver sostenuto e condiviso tale importante iniziativa", conclude Ciacciarelli. (Com)