Ex Ilva: Cirio visita impianto Novi Ligure con il ministro Urso, servono garanzie (2)

24 luglio 2021

- I due storici stabilimenti piemontesi ex Ilva di Novi Ligure e di Racconigi, insieme al loro indotto che comprende anche la Sanac di Gattinara, occupano 3.000 lavoratori in Piemonte. Riconoscendo l’impegno e la vicinanza del governo, il tavolo di crisi ha ricordato le priorità del Piemonte: garantire, tramite ogni provvedimento necessario, la continuità produttiva degli stabilimenti; verificare il possibile utilizzo degli ammortizzatori sociali anche in relazione alle aziende dell’indotto, compresi la logistica e l’autotrasporto; preservare l’incolumità dei lavoratori, garantendo il corretto funzionamento degli impianti e il rispetto delle norme di sicurezza, con l’obiettivo di evitare il rischio di incidenti e dedicare la giusta attenzione, nell’ambito del riassetto finanziario dell’azienda, alla continuità dei pagamenti rispetto ai fornitori dell’indotto per evitare ulteriori occasioni di crisi aziendali. “C’è un piano industriale, una strategia. Il Governo Meloni sta facendo passi importanti, con interventi mirati sin dal suo insediamento. Il percorso è ancora delicato, ma la presenza che il ministro Urso ha garantito oggi nei nostri insediamenti e sul nostro territorio evidenzio che è significativa dell’attenzione che il governo sta dando a quello che deve essere il futuro dei nostri impianti”, ha dichiarato invece Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte. (Com)