Medio Oriente: Fratoianni, si fermi massacro popolo palestinese

- "Siamo in piazza perchè è ora di dire stop al massacro, cessare il fuoco, liberare gli ostaggi rapiti da Hamas, iniziare davvero a fornire alla popolazione civile della Striscia di Gaza tutti quegli aiuti umanitari, ora scandalosamente bloccati dal governo israeliano, necessari alla sopravvivenza di bambini, uomini, donne". Lo afferma Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a margine del corteo in corso a Roma. La comunità internazionale e il governo Meloni "si scuotano dal torpore e dalle parole vuote di promesse, serve un salto di qualità nell’iniziativa diplomatica e politica. Quello che abbiamo visto nei giorni scorsi a Rafah, ad Al Arish ci ha colpito enormemente, quando un’azione bellica si trasforma nelle settimane in un assedio verso la popolazione civile come la possiamo definire? carneficina, massacro? Scelgano pure la parola più adatta o giusta, l’importante è impedire un genocidio", conclude Fratoianni. (Rin)