Ambiente: a Milano premiati 111 comuni Plastic Free 2024 (2)

- Gli sforzi che quotidianamente i Comuni compiono per tutelare i propri territori saranno premiati in funzione del livello di virtuosità con 1,2 o 3 tartarughe, simbolo di Plastic Free Onlus. L’evento, giunto alla terza edizione, ha visto la partecipazione del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (con un videomessaggio), della vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, e del Sindaco di Milano, Beppe Sala. In appena un biennio, i Comuni Plastic Free sono raddoppiati – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Un successo che testimonia come l’attenzione per l’ambiente e le future generazioni si diffonda sempre piu' tra le realtà locali, che presidiano il territorio. (segue) (Rem)