Gaza: Erdogan paragona Netanyahu a Mussolini, "si aggiunge a lista dei nazisti di oggi" (2)

- Ricordando l'imminente avvio del mese sacro islamico del Ramadan (che in molti paesi a maggioranza musulmana avrà inizio domani, 10 marzo), il presidente turco Erdogan ha dichiarato: "Cercheremo di segnare nel miglior modo possibile questo mese sacro, il cui inizio è la misericordia, il centro è il perdono e la fine è la salvezza dal fuoco dell'inferno. Tuttavia, accogliamo il Ramadan in un periodo in cui si sono verificate gravi tragedie umanitarie in molte aree geografiche a noi vicine, in particolare a Gaza", evidenziando: "Questo periodo ci ha mostrato che il mondo islamico ha ancora delle carenze molto significative, soprattutto per quanto riguarda l'azione comune, la pressione su Israele e i suoi sostenitori, e la prevenzione dell'oppressione e del massacro. Purtroppo, il mondo islamico, che conta quasi 2 miliardi di abitanti, non ha adempiuto debitamente al suo dovere di fratellanza nei confronti del popolo palestinese". Infine, Erdogan ha affermato: "Abbiamo assistito tutti insieme a come la Dichiarazione universale dei diritti umani diventa un pezzo di carta quando si tratta del diritto alla vita di bambini, donne e civili innocenti palestinesi", sottolineando l'"inutilità" delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni per i diritti umani e dei media "quando si tratta di Israele". (Tua)