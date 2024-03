Irlanda: referendum sulla donna e la famiglia, cresce l’attesa per i risultati mentre si profila una scarsa affluenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista in serata la diffusione dei risultati del doppio referendum tenuto ieri in Irlanda, mentre le prime proiezioni vedono un’affluenza al di sotto delle aspettative. I referendum sono stati sostenuti dal governo e riguardano la rimozione dalla Costituzione di alcuni riferimenti al ruolo esclusivo della donna in ambito familiare. Il primo quesito riguarda una clausola dell'articolo 41.2, secondo cui la donna, ad oggi, “con la sua vita domestica dà allo Stato un sostegno senza il quale non è possibile raggiungere il bene comune. Lo Stato dovrà quindi impegnarsi affinché le madri non siano obbligate dalla necessità economica ad impegnarsi in lavori trascurando i loro doveri nella casa". Il secondo referendum ha come oggetto la parte della Costituzione relativa ai settori della famiglia e della cura dei suoi membri. I referendum mirano dunque a escludere i riferimenti specifici al ruolo della donna e ad ampliare la platea “ad uno dei membri della famiglia”, oltre che ad estendere la definizione stessa di famiglia contenuta nella Costituzione sostituendola con le “relazioni durevoli”, come le coppie conviventi e i loro figli. Il governo, così come i maggiori partiti di opposizione, si è battuto per un voto positivo su entrambi i quesiti. (segue) (Rel)