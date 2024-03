Irlanda: referendum sulla donna e la famiglia, cresce l’attesa per i risultati mentre si profila una scarsa affluenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto dei sondaggi precedenti al voto, che vedevano la maggioranza della popolazione a favore delle modifiche, i primi conteggi hanno visto stamane prevalere i “no”. Riguardo all’affluenza, secondo il quotidiano “The Irish Times” gli elettori “sono rimasti a casa dopo una campagna che non è riuscita ad accendere un diffuso interesse pubblico”. La lentezza delle operazioni di voto, aperte e chiuse nella giornata di ieri, hanno portato ad uno scetticismo diffuso sulla partecipazione ai referendum, e “tra alcuni ambienti governativi”, sempre secondo “The Irish Times”, si prevede un’affluenza non superiore al 40 per cento. Nella serata di ieri solo il 25 per cento degli elettori aveva votato a Dublino, mentre a Galway l'affluenza era compresa tra il 29 e il 41 per cento e nel collegio elettorale di Dún Laoghaire oscillava tra il 37 e il 46 per cento. La percentuale era in media intorno al 42 per cento a Wicklow-Arklow, mentre l'affluenza alle urne nella zona di Bray-Greystones, nella contea di Wicklow, a tarda sera era pari al 47,9 per cento. A Kork, infine, l’affluenza era compresa tra il 43 e il 45 per cento. (Rel)