Umbria: Meloni, con accordo sviluppo e coesione 240 milioni per 36 progetti

- “Con questo accordo noi mettiamo a disposizione di questo territorio quasi 240 milioni di euro che serviranno a finanziare 36 progetti strategici e permetteranno complessivamente di attivare investimenti per 280 milioni di euro”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. In particolare “abbiamo destinato 80 milioni di euro alla riqualificazione, con interventi che sono molto attesi dai cittadini e che avranno una ricaduta diretta sulle comunità locali”. Inoltre 150 milioni saranno destinati "a diversi interventi strategici sulle infrastrutture", ha concluso. (Rin)