Infrastrutture: Meloni, vero strumento per non avere disparità fra cittadini

- Le infrastrutture sono “l’unico vero strumento per l’uguaglianza dei cittadini, perché non ci siano in questa Nazione cittadini di serie A e di serie B. Perchè non ci siano cittadini che hanno delle opportunità e cittadini che non le hanno: questo parte dalle infrastrutture e bisogna avere il coraggio di investire”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. (Rin)