- Un uomo è stato accoltellato in strada questa notte a Roma, in viale Palmiro Togliatti. Alle 2:40 circa un 35 enne è stato raggiunto da una coltellata alla gamba da un uomo che è poi scappato in direzione del quartiere Quarticciolo. Gli posto gli agenti della polizia. La vittima è stata trasportato all'ospedale Pertini per le cure del caso. (Rer)