Ex Ilva: Urso, volontà tutti attori rilanciare siderurgia italiana

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Oggi è emersa la volontà di tutti gli attori, sindacati, associazioni delle imprese, enti locali, di lavorare insieme come un’unica squadra Italia per rilanciare la nostra siderurgia, che può rivestire un ruolo importante per gli interessi geopolitici”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine della visita allo stabilimento dell’ex Ilva a Novi Ligure. (Rin)