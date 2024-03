Ex Ilva: Urso, entro estate procedura pubblica per soggetti interessati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Penso già prima dell'inizio dell'estate si possa realizzare una procedura pubblica in cui i soggetti internazionali, le grandi holding della siderurgia, possano presentare in maniera compiuta i progetti che già alcuni ci hanno avanzato” per l’ingresso nell’azionariato dell’ex Ilva e il futuro dell'acciaieria. Lo ha assicurato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine della visita allo stabilimento dell’ex Ilva a Novi Ligure.(Rin)