Governo: Boschi (Iv), pressioni politiche su Nordio per non partecipare a Leopolda

21 luglio 2021

- Alle 10 di questa mattina "il ministro Nordio mi ha confermato personalmente la sua partecipazione alla Leopolda. È ovvio che il ministro ha avuto pressioni politiche per annullare. Dispiace soprattutto perchè questa Leopolda - forse la più partecipata di sempre - lo avrebbe accolto con piacere. E rifiutare un confronto civile non è nello stile di Nordio. Peccato". Lo dichiara in una nota la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi. (Com)