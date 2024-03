Lazio: Sabatini (Fd'I)-sindaco Monte Romano, bene accordo con Regione su patrimonio immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato il nuovo accordo fra la Regione Lazio e il Comune di Monte Romano in provincia di Viterbo, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale ricadente nel territorio comunale. Si tratta dei beni immobili appartenuti in passato alla disciolta Comunione delle Asl e poi trasferiti alla Regione, alcuni dei quali rivestono particolare rilevanza dal punto di vista storico ed artistico, con in testa il castello di Rocca Respampani; beni la cui gestione garantirebbe anche una consistente rendita patrimoniale derivante da terreni, fabbricati e appunto siti di interesse storico. Il nuovo accordo prevede una rinnovata collaborazione fra la Regione e il Comune per una gestione condivisa, attuando i più efficaci processi di valorizzazione, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio. (segue) (Com)