Lazio: Sabatini (Fd'I)-sindaco Monte Romano, bene accordo con Regione su patrimonio immobiliare (2)

- Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Questo accordo dimostra la volontà della Regione Lazio di valorizzare il proprio patrimonio insieme ai comuni interessati individuando le strategie migliori, con l'obiettivo di garantire benefici sia per le casse regionali che per le realtà territoriali in cui ricade. Un'intesa quella approvata con il Comune di Monte Romano che può costituire un modello da applicare anche in altri contesti analoghi, creando così un circuito virtuoso da estendere in tutto il Lazio per recuperare e mettere a frutto i beni dislocati sui territori. Ringrazio – conclude – l'assessore regionale al patrimonio Fabrizio Ghera e il sindaco Maurizio Testa per questo importante risultato frutto della positiva sinergia istituzionale che si è creata e che la Regione ha favorito e incentivato". (segue) (Com)