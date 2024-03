Inquinamento: Ronzulli (FI), traguardo si raggiunge con impegno coordinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella lotta all’inquinamento da plastica, i risultati arrivano quando c’è un impegno collettivo e coordinato da parte di tutta la nostra società. E’ necessario coinvolgere le istituzioni, gli enti locali, le industrie, i ricercatori e i cittadini. Ed è fonte di ammirazione vedere come 111 comuni abbiano saputo dimostrare che il cambiamento è davvero possibile, adottando misure innovative, coraggiose, dalla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, all’implementazione dei sistemi di riutilizzo, dimostrando che con la giusta volontà politica e il sostegno della cittadinanza, possiamo rivalutare le nostre pratiche di consumo e gestione dei rifiuti”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo alla premiazione, da parte della Onlus “Plastic free”, di 111 comuni italiani che nello scorso anno si sono distinti per le loro politiche nella lotta all’inquinamento da plastica. (segue) (Com)