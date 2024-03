Gaza: Sumar chiede a governo Sanchez di chiarire misura che intende adottare contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di sinistra spagnola Sumar ha chiesto al governo di Pedro Sanchez di chiarire quali misure intende adottare alla luce della decisione di Israele di ignorare la richiesta della Corte internazionale di giustizia che lo scorso gennaio ha chiesto ad Israele di agire per prevenire "morte, distruzione e atti di genocidio" a Gaza. In un'iniziativa parlamentare registrata al Congresso dei deputati, Sumar ha ricordato che la Spagna aderisce alla Convenzione di Ginevra, sottolineando che l'esecutivo non debba "rimanere impassibile" e debba "reagire di fronte al fallimento di Israele nel porre fine all'invasione di Gaza". "Il governo israeliano ha completamente ignorato la sentenza della Corte internazionale di giustizia", ha denunciato il partner di minoranza del governo di Pedro Sanchez.(Spm)