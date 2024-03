8 marzo: Schlein, patriarcato non esiste solo per chi ci sguazza dentro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’8 marzo per noi è una giornata di lotta contro tutte le discriminazioni che ancora colpiscono le donne in ogni ambito: tanti sono ancora gli ostacoli” perchè “il patriarcato non esisteste solo negli occhi di chi ha il privilegio di non vederlo perché ci sguazza dentro”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in occasione della conferenza nazionale delle donne democratiche, in corso a Roma. (Rin)