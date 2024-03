Gaza: ministro Esteri Turchia a Washington, grave situazione richiede "attenzione urgente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, si è recato a Washington per partecipare alla settima riunione del Meccanismo strategico turco-statunitense, dove ha incontrato il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa turca "Anadolu", prima del suo incontro con Blinken, Fidan ha dichiarato alla stampa che la "grave situazione" a Gaza "richiede la nostra attenzione urgente" con un cessate il fuoco immediato e l'ingresso ininterrotto di aiuti umanitari nella Striscia. Sottolineando che molte importanti questioni regionali si stanno svolgendo contemporaneamente, il ministro turco ha dichiarato: "La comunità internazionale non è riuscita a fermare la sofferenza di persone innocenti. La popolazione di Gaza ha urgente bisogno di aiuti umanitari". Fidan ha inoltre evidenziato la necessità di cooperare con gli Stati Uniti e altri paesi per assicurare un cessate il fuoco a Gaza. Da parte sua, il segretario di Stato Blinken ha affermato che spetta al movimento islamista palestinese Hamas accettare un cessate il fuoco con Israele. "Il problema è Hamas", ha detto Blinken, aggiungendo: "Ci stiamo lavorando intensamente". Durante la sua visita, oltre al segretario di Stato, il capo della diplomazia turca ha anche conferito con il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, con il presidente della Commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti, Benjamin Cardin, e con Phil Gordon, consigliere per la sicurezza nazionale della vicepresidente statunitense Kamala Harris. (Tua)