© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione della prima segretaria donna non sana la ferite e non risolve i problemi sui territori. E’ solo insieme che cambieremo il metodo e trasformeremo il nostro in un partito davvero femminista. La strada da fare è ancora lunga”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in occasione della conferenza nazionale delle donne democratiche, in corso a Roma. (Rin)