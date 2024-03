Roma: controlli straordinari a Castel Madama, tre persone denunciate e numerose sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a Castel Madama, volto alla prevenzione dei reati predatori, contrasto del fenomeno dello spaccio e controllo della circolazione stradale. Il dispositivo di controllo è stato effettuato con l’impiego di numerose pattuglie che sono state dispiegate sul territorio di competenza al fine di fornire sicurezza della movida notturna. I controlli dei militari hanno permesso di denunciare tre persone, un 66enne italiano per guida in stato di ebbrezza, un 38enne nigeriano per guida senza patente e un 15enne albanese per porto abusivo di armi da tagli. Inoltre, sette persone sono state sanzionate amministrativamente perché durante i controlli sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, ad uso personale. In totale sono state identificate 81 persone, controllati 42 veicoli ed elevate 10 sanzioni per infrazioni al codice della strada. (Rer)