Sanità: nel Lazio potenziato il Piano delle Reti di cure palliative (3)

- Con il Piano regionale di potenziamento delle Reti di Cure palliative (adulto e pediatrica) si intende rispondere, in primis, ai bisogni dei cittadini a garanzia di quanto previsto dai vigenti livelli essenziali di assistenza e parallelamente alle previsioni stabilite dalle normative vigenti. Il monitoraggio delle attività di potenziamento delle reti è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), attraverso una valutazione semestrale dello stato di avanzamento. Inoltre, la struttura regionale dedita alle cure palliative sarà potenziata con gli investimenti delle "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale" prevista dalla Missione 6 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volti a rafforzare la capacità di erogazione di servizi e prestazioni sul territorio, in particolare per la popolazione fragile e lungo assistita. (Com)