Medio Oriente: Schlein, brutalità Hamas non ne giustifica altra

- “Non abbiamo dimenticato le violenze brutali di Hamas il 7 ottobre, un attacco terroristico con stupri e uccisioni, ma abbiamo sempre detto che la brutalità di Hamas non giustifica altra brutalità sulla popolazione palestinese. Non e accettabile e dunque continuiamo a lottare per la pace”. A dirlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in occasione della conferenza nazionale delle donne democratiche, in corso a Roma. "Serve un cessate il fuoco immediato per fermare questo massacro di civili inaccettabile, per liberare tutti gli ostaggi e far arrivare tutti gli aiuti umanitari" a Gaza, ha aggiunto sottolineando la necessità di "aprire i corridoi umanitari". (Rin)