Nato: Blinken ringrazia Turchia per approvazione adesione Svezia ad Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha ringraziato la Turchia e, in particolare, il presidente Recep Tayyip Erdogan per "l'ottimo e importante lavoro svolto" nell'approvare l'adesione della Svezia alla Nato. In dichiarazioni alla stampa prima della sua riunione a Washington con il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, attualmente in visita negli Usa, Blinken ha detto che il 7 marzo ha "avuto l'onore di dare il benvenuto - formalmente - alla Svezia" come 32esimo Stato alleato della Nato. Durante il loro incontro, il segretario di Stato Usa e il capo della diplomazia turca hanno discusso anche altre questioni, tra cui l'Ucraina e la sicurezza nel Mar Nero. (Res)