Sanità: Rocca, grande soddisfazione potenziamento Piano delle Reti di cure palliative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cure palliative "offrono un sostegno completo e multidisciplinare ai tanti pazienti, anche in età pediatrica, per cui non esistono terapie o risultino insufficienti a garantire una accettabile qualità della vita". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "È una grande soddisfazione che la Giunta regionale, su mia proposta - aggiunge -, abbia approvato il potenziamento del Piano regionale di Cure Palliative. Nel Lazio abbiamo 32 strutture di eccellenza, in cui oltre ai medici palliativisti si affiancano infermieri, operatori sociosanitari, psicologi. Il sistema, composto da una Rete che dall'ospedale si ramifica sul territorio, fino all’assistenza domiciliare, copre l’82 per cento della popolazione interessata. Nonostante il dato percentuale così alto, faremo sempre di più. Grazie al potenziamento del Piano, procederemo all'accreditamento di tutte le Reti Locali di Cure Palliative della Regione, così da avere una mappatura chiara delle risorse presenti sul territorio. Ci impegneremo per una sempre maggiore diffusione della cultura dell’approccio palliativo, per l’adulto e il bambino, realizzando una Rete di Terapia del Dolore e Cure Palliative anche per i pazienti pediatrici. Un segnale importante che ci consente di offrire una risposta ai pazienti e alle famiglie, nel segno di una sanità che abbia al centro la dignità e la centralità della persona umana", conclude Rocca.(Com)