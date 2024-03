Ungheria-Usa: Orban, “torna a portarci la pace, presidente Trump”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo ha bisogno “di leader rispettati e che possano portare la pace”. Lo ha scritto il premier ungherese, Viktor Orban, su X commentando così l’incontro avuto ieri con Donald Trump. “E’ stato un piacere far visita al presidente Donald Trump. Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e che possano portare la pace. Lui è uno di questi! Torna e portaci la pace, signor presidente”, ha dichiarato Orban. Il premier ungherese è arrivato nei giorni scorsi negli Stati Uniti senza un invito formale della Casa Bianca e ha incontrato ieri a Mar-a-Lago, in Florida, l’ex presidente Trump. Il giorno prima Orban aveva partecipato ad un panel organizzato dal Think tank Heritage Foundation. Il presidente Usa Joe Biden, in un comizio tenuto nei dintorni di Philadelphia, ha commentato ieri l’incontro definendo Orban un leader che “sta cercando” una dittatura. “Sapete con chi si incontra (Trump) oggi a Mar-a-Lago? Con l'ungherese Orban, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia sia (un sistema) funzionante e di cercare una dittatura”, ha detto Biden.(Vap)