Sanità: Schlein su diritto aborto, ancora troppo lontani da piena attuazione legge 194

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre in Francia costituzionalizzano il diritto all’aborto in Italia siamo ancora troppo lontani dalla piena attuazione della legge 194”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in occasione della conferenza nazionale delle donne democratiche, in corso a Roma. “Serve fissare una percentuale obbligatoria di medici non obiettori in tutte le strutture altrimenti i diritti rimangono sulla carta”, ha aggiunto. (Rin)