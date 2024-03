Sicurezza: Regimenti (FI Roma), in corteo con i cittadini per trasformare la protesta in proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il corteo di oggi da piazza Giuochi Delfici a Corso Francia, Forza Italia "ha voluto dare voce ai cittadini sempre più preoccupati per la sequenza di furti, rapine e aggressioni che ha colpito il Municipio Roma XV e tutto il quadrante nord della Capitale". Così in una nota Luisa Regimenti, coordinatore di Forza Italia Roma Capitale. "Sono scesa in piazza con i cittadini - aggiunge Regimenti - per trasformare la protesta in proposte e innalzare il livello di sicurezza dei quartieri. Ai cittadini abbiamo assicurato che Forza Italia continuerà ad adoperarsi in ogni sede istituzionale, dal Parlamento alla Regione Lazio, per rispondere all'esigenza di maggiore sicurezza dei romani". (segue) (Com)