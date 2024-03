Spagna: JxCat propone uso lingue co-ufficiali al Tribunale nazionale e alla Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare di Uniti per la Catalogna (JxCat) ha proposto al Congresso dei deputati una modifica giuridica per consentire l'uso del catalano e di altre lingue co-ufficiali negli organi giudiziari con giurisdizione in tutto lo Stato, come il Tribunale nazionale e la Corte suprema. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta di un emendamento al progetto di legge organica sul diritto di difesa per garantire che tutte le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di utilizzare una qualsiasi delle lingue ufficiali spagnole negli organi giudiziari con giurisdizione in tutto lo Stato. Secondo JxCat è necessario "prestare attenzione" all'impatto che la condizione di parlare una lingua co-ufficiale ha sullo sviluppo del processo penale, sullo sviluppo delle prove e, soprattutto, nell'interrogatorio dell'imputato. Per il partito pro-indipendenza enfatizza il diritto di usare la lingua "con cui è più comodo e facile difendersi davanti a qualsiasi tribunale", pur ammettendo che sarebbe sempre soggetto ai criteri del tribunale. (Spm)