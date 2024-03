© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in una gioielleria in viale Parioli, a Roma. Due uomini, armati e con volto coperto, alle 11:40 circa sono entrati e sotto minaccia dell'arma si sono fatti consegnare 20 orologi di lusso per poi scappare a piedi. Sul posto la Scientifica. Indagini in corso. (Rer)