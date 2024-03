Roma: divelto il busto di Anna Magnani a Trastevere, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottratto e abbandonato poi in strada il busto di Anna Magnani, a Roma. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale, Unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) in servizio nella zona di Trastevere, sono infatti intervenuti questa notte in via della Pelliccia altezza civico 45, dove alcune persone avrebbero sottratto il busto dedicato alla celebre attrice dalla nicchia presente. Gli agenti hanno avviato immediatamente le verifiche nelle vie adiacenti, riuscendo a recuperare il busto. Subito sono scattate le indagini e sono state acquisite le immagini di video sorveglianza delle telecamere presenti nella zona. (Rer)