Milano: Sala, questione buche va gestita con buon senso (2)

- “Adesso appena smette di piovere intensificheremo ancora di più lo sforzo”, ha proseguito Sala, ricordando che questa “è una questione che va gestita con buon senso e attenzione: vedo che l’opposizione lo fa solo in modo polemico. Le foto pubblicate sono state fatte in un cantiere chiuso, quindi già sono entrati in un cantiere chiuso, hanno preso una buca fatta da ATM per verificare le condizioni delle traversine, però se questa è l’opposizione mi fanno un favore perché fanno piccole polemiche e non riescono a proporre niente”. “Detto ciò - ha concluso Sala - il nostro dovere è migliorare le cose e prendere atto del fatto che la situazione rispetto ad anni fa per le condizioni metereologiche è peggiorata e rimarrà così quindi stiamo facendo una verifica sui fondi col ministero e le squadre in campo perché noi dobbiamo prepararci alla gestione della città che sarà molto più complessa di 10 o 20 anni fa” (Rem)