Pakistan: iniziato il voto per le presidenziali, il favorito è il vedovo di Benazir Bhutto

- Sono iniziate le operazioni di voto in Pakistan per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il processo è partito alle 10:00 di questa mattina, ora locale, all'Assemblea nazionale di Islamabad e in tutte le assemblee provinciali, e si protrarranno fino alle ore 16:00 locali, le 12:00 in Italia. Sono due i candidati ammessi al voto di domani dalla Commissione elettorale: Asif Ali Zardari e Mahmood Khan Achakzai. Zardari, copresidente del Partito popolare pachistano (Ppp) e vedovo dell'ex premier Benazir Bhutto, è sostenuto dalla coalizione di governo guidata dalla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N). Achakzai, presidente del Pashtunkhwa Milli Awami (Pmap), si presenta per il Consiglio sunnita unito (Sic), un’alleanza di partiti musulmani e religiosi, di cui fa parte il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan. Achakzai, secondo il quotidiano “Dawn”, ha scritto alla Commissione per chiedere un rinvio del voto, a causa della presenza di alcuni seggi vacanti. A votare, infatti, sarà un collegio di membri del Senato e dell’Assemblea nazionale, le due camere del parlamento, e delle assemblee legislative delle quattro province – Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan – e alcuni seggi non sono stati assegnati. Il candidato del Sic, secondo le stime di “Geo Tv”, dovrebbe raccogliere 94 voti, mentre Zardari potrebbe superare i 400. (segue) (Inn)