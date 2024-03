Pakistan: iniziato il voto per le presidenziali, il favorito è il vedovo di Benazir Bhutto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale si è insediata e ha eletto come suo presidente Sardar Ayaz Sadiq della Lega musulmana, per poi eleggere il primo ministro Shehbaz Sharif. Anche le quattro assemblee provinciali si sono tutte insediate. Quella del Punjab ha eletto come suo presidente Malik Ahmad Khan e come nuovo capo del governo Maryam Nawaz Sharif, entrambi della Lega musulmana. L’Assemblea del Sindh ha eletto Syed Awais Qadir Shah come presidente e Murad Ali Shah come capo del governo, entrambi del Ppp. L’Assemblea del Khyber Pakhtunkhwa ha eletto come presidente Babar Salim Swati e come capo del governo Ali Amin Gandapur, entrambi presentatisi come indipendenti ma provenienti dal Pti. Infine, l’Assemblea del Belucistan ha eletto come presidente Abdul Khaliq Achakzai, della Lega musulmana, e Sarfraz Bugti del Ppp come capo del governo. (segue) (Inn)