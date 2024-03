Sanità: alla Camera evento sulle malattie rare, i messaggi di Fontana e Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un videomessaggio, la premier Meloni ha voluto ringraziare gli organizzatori "per promuovere la consapevolezza di una sindrome che in tantissimi ancora non conoscono ma che tocca tante famiglie italiane e grazie anche a tutti i medici, gli esperti e i professionisti che hanno preso a cuore questa causa e la sostengono quotidianamente. Il Ministero della Salute ha istituito un gruppo di lavoro medico scientifico per affrontare tutti gli aspetti che riguardano questa sindrome e sta portando avanti la sua attività in modo rigoroso e serrato. Forza, il coraggio fa la differenza, siamo al vostro fianco", ha concluso. Contributi sono giunti anche dal ministro Alessandra Locatelli e dai sottosegretari Marcello Gemmato e Paola Frassinetti che hanno richiamato l'attenzione, in particolare, sul tavolo tecnico scientifico istituito presso il Ministero della Salute e presieduto proprio dal sottosegretario Gemmato, con delega alle malattie rare. Presente anche Mariagrazia Cucinotta: "La cura - ha detto l'artista siciliana all'evento - parte dalla conoscenza. La strada giusta è innanzitutto comunicare, parlare, aprirsi: questa è una sindrome che se colta in tempo può essere curata con pazienza e con le giuste terapie". All'evento si è esibito anche il giovanissimo musicista Alvise, violinista di soli cinque anni. (Com)