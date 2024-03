Russia-Ucraina: rappresentante russo presso Onu, “nessuna intenzione” di eliminare Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “non ha nessuna intenzione” di uccidere il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato il vice rappresentante russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, nel corso di una seduta del Consiglio di sicurezza sull’Ucraina ieri sera a New York. Polyansky ha così fatto riferimento all’attacco russo su Odessa mentre in città erano presenti Zelensky e il premier greco, Kyriakos Mitsotakis. "A Odessa, le cui strutture militari sono state effettivamente attaccate durante la visita di una delegazione greca di alto rango, la sirena non ha suonato”, ha detto Polyansky invitando poi i membri del Consiglio di sicurezza “a porsi una semplice domanda: Pensate davvero che se avessimo voluto colpire il corteo di Zelensky, non saremmo stati in grado di farlo?”. "Se qualcuno di voi spera in cuor suo di sbarazzarsi del leader del regime di Kiev in questo modo, allora devo deludervi: questo non fa parte dei nostri piani", ha infine dichiarato Polyansky.(Rum)