Europee: Faraone (Iv), lista unica di centro impossibile per veti Calenda

19 luglio 2021

- "I tentativi portati avanti da Italia viva ed Emma Bonino per presentarci con una lista unica di centro alle Europee si scontrano con i veti incomprensibili e puramente personali di Carlo Calenda". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Omnibus. "Insieme a Emma Bonino - ha ricordato - avevamo pensato a un'unica forza riformista, di centro. Per cui abbiamo lavorato e lavoreremo fino alla fine per una lista unica dei riformisti, rappresentata in Europa da Renew Europe. Fino a ora, tuttavia, il veto di Calenda ce l'ha impedito e faccio fatica a vedere prospettive diverse. Si tratta di un veto duro, incomprensibile, frutto di un atteggiamento che non ha nulla a che fare con la politica perché incentrato su se stesso e sulle questioni personali". "Così non si riesce a costruire nessun campo, se non santo. Noi siamo comunque pronti a presentarci da soli, convinti che potremo tranquillamente superare il 4 per cento", ha concluso. (Rin)