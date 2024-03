Dossieraggio: Zanella (Avs), inopportuna commissione d’inchiesta specifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un procuratore "molto rispettato come Raffaele Cantone sta indagano sugli accessi abusivi alle banche dati e così il capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo Melillo; due commissioni parlamentari, quella antimafia e quella per la sicurezza della Repubblica, si sono immediatamente attivate, vista la gravità dei fatti emersi. Eppure c’è chi chiede un altro organismo parlamentare d’inchiesta che sarebbe, con tutta evidenza, inopportuno. Se non dannoso. Suona come una commissione Covid2, un tentativo di avere una clava contro un preciso obiettivo”. Lo afferma in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.(Com)