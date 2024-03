Sanità: Savo (Fd'I), tavolo con sindacati segna una svolta nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella messa in campo dal presidente Rocca, sostenuta e portata avanti dalla mia Commissione e da tutto il governo della Regione Lazio, "è la cura ricostituente più efficace ed incisiva per la vera svolta che la sanità del Lazio attendeva da anni". Queste le parole della presidente della VII Commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare, Alessia Savo di Fratelli d'Italia. "Dopo il varo del piano di assistenza territoriale e quello della rete ospedaliera 2024-2026, l’avvio del tavolo permanente di confronto con i sindacati per il monitoraggio delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale sanitario rappresenta un ulteriore e fondamentale passo avanti nell’opera di ricostruzione che da un anno è al centro dell’agenda operativa dell’Amministrazione in carica", aggiunge. (segue) (Com)