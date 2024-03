Cinema: il sottosegretario Borgonzoni in visita a Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni torna negli Stati Uniti. A un anno dal suo primo viaggio nel governo Meloni, la senatrice approda nuovamente a Los Angeles. Una visita che "aggiunge un altro tassello al già proficuo percorso di confronto tra operatori italiani e americani del sistema cinematografico e dell'audiovisivo. Rinsaldare ulteriormente i rapporti con l'intento di aprire a sempre nuove opportunità di collaborazione e di sviluppo, l'obiettivo". "Forte di mesi di incoraggianti traguardi e successi, l'Italia del cinema – commenta il sottosegretario Borgonzoni – è sotto i riflettori del mondo. Dobbiamo sfruttare al meglio questa stagione straordinaria. Andremo a presentare i nostri punti di forza, supportati dagli strumenti messi in campo dal governo per la crescita del settore. Temi di discussione saranno il nuovo tax credit pensato dal ministero della Cultura per migliorare il sistema dell'audiovisivo e i titoli che saranno presenti questa estate nelle sale". Il programma della visita a Los Angeles del sottosegretario Borgonzoni prevede una serie di incontri con i vertici dei colossi dell'intrattenimento e con i produttori. Domani, domenica 10 marzo, appuntamento poi con la cerimonia degli Oscar 2024. "Arrivare nella cinquina – sottolinea Borgonzoni – è già un grandissimo successo, considerando il confronto con titoli che avevano distributori fortissimi alle spalle. Incrociamo le dita per 'Io capitano' di Matteo Garrone". Gli incontri con gli operatori del cinema e dell'audiovisivo americani proseguiranno anche al rientro in Italia del sottosegretario. (Rin)